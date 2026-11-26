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На матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Сабах» — «Барселона» (1:4), состоявшемся 25 ноября в Баку, скончался болельщик из России.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Трагедия на Бакинском олимпийском стадионе произошла во втором тайме.

Антону Петрищеву, 1987 года рождения, ему внезапно стало плохо — он скончался прямо на трибуне.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Тело покойного передано в морг для проведения экспертизы. По факту смерти ведется расследование.