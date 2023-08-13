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Российский боец предотвратил диверсию со стороны ВСУ
Российский военнослужащий сорвал попытку украинского режима подорвать готовность российского подразделения к выполнению боевых задач, сообщают в Минобороны России.
Как указано в сообщении, старший сержант Александр Фетисов во время дежурства по охране склада вооружения поймал гражданина Украины с самодельным взрывным устройством.
В Министерстве отметили, что диверсию удалось предотвратить благодая грамотным и умелым действиям военнослужащего.
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