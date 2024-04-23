Российский АПК приобретает удобрения для полевых работ

Половину от годовой потребности в минеральных удобрениях уже запасли российские аграрии к середине апреля. По данным Минсельхоза России, объемы приобретения оцениваются в 2,65 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.).

Под весенние полевые работы аграрии полностью обеспечены минеральными удобрениями, уточняет Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). При этом большая часть из заявленных объемов либо уже использована в качестве азотных подкормок, либо будет внесена в ближайшее время. Ассоциация напоминает, что соблюдение графика доставки удобрений потребителям, в том числе по железной дороге, в большей мере зависит от работы транспортной инфраструктуры.

По данным РАПУ, наибольший суммарный объем поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев в 2023 году обеспечила Группа «ФосАгро». Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» увеличила поставки на внутренний рынок в прошлом году на 12%.

В Приволжском федеральном округе «ФосАгро-Регион» представлена компанией «ФосАгро-Волга», которая обеспечивает прямые поставки удобрений в Нижегородскую и Пензенскую области, в Республики Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан и Мордовия.

Татарстан уже приступил к весенним полевым работам, аграрии проводят боронование полей и подкормки посевов. В этом году им предстоит подкормить озимые на площади свыше 527 тыс. гектаров и многолетние травы на 350 тыс. гектарах.

Потребности аграриев в ресурсах для этих работ обеспечивают два центра дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Волга» в Нурлате и Апастове и региональный офис компании в Казани.

В первом квартале компания увеличила поставки удобрений во все районы Татарстана в 1,5 раза. Всего же за 10 лет работы в регионе «ФосАгро-Волга» нарастила объемы поставки в пять раз: это азотные, фосфорные марки, а также комплексные удобрения с макро- мезо и микроэлементами в одной грануле и перспективные в засушливых условиях жидкие и водорастворимые удобрения.

В природно-климатических условиях Татарстана все более востребован научный подход к применению минеральных удобрений. Системы минерального питания, составленные агрономической службой «ФосАгро-Волга» на основе данных агрохимического обследования почв, позволяют более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и получать стабильно высокие урожаи даже в неблагоприятный сезон.

Применение автоматизированного оборудования при проведении агрохимобследования экспертами «ФосАгро-Волга» повышает точность и качество работ.

В прошлом году «ФосАгро-Регион» объявила о выходе на рынок семян. Логистические возможности крупнейшей российской сети дистрибуции позволяют аграриям заблаговременно планировать комплексные закупки минеральных удобрений и семян отечественной селекции, оптимизируя расходы на доставку в поля. А рекомендации экспертов в подборе адаптированных к региональным условиям сортов и гибридов и составлении систем минерального питания с учетом сортовых особенностей полевых культур способствуют росту эффективности отрасли растениеводства в целом.

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