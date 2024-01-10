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Российский аналог «Википедии» в течение 2024 года начнет работать в полной версии
Российский аналоги «Википедии» – «Рувики» – выйдет из бета-тестирования 15 января. В течение этого года платформа должна заработать в полной версии с технологическими обновлениями. Об этом сообщает ТАСС.
«15 января площадка выйдет из бета-тестирования, а в течение 2024 года "Рувики" закончит бета-тестирование и представит технологические обновления», – рассказали в пресс-службе энциклопедии.
Ранее отмечалось, что на платформе появятся персонализация контента, обновленный личный кабинет, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, видео и подкасты. Сам портал заработал в июне прошлого года.
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