Российский аналог «Википедии» в течение 2024 года начнет работать в полной версии

Российский аналоги «Википедии» – «Рувики» – выйдет из бета-тестирования 15 января. В течение этого года платформа должна заработать в полной версии с технологическими обновлениями. Об этом сообщает ТАСС.

«15 января площадка выйдет из бета-тестирования, а в течение 2024 года "Рувики" закончит бета-тестирование и представит технологические обновления», – рассказали в пресс-службе энциклопедии.

Ранее отмечалось, что на платформе появятся персонализация контента, обновленный личный кабинет, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, видео и подкасты. Сам портал заработал в июне прошлого года.