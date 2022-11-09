Российский аналог препарата «Золгенсма» может появиться через два года

Отечественный аналог самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» может появиться через два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Всеволода Белоусова.

«На самом деле, сделать аналог этого препарата несложно. То есть он у нас уже есть в виде прототипа, – пояснил Белоусов. – Если будет дан зеленый свет этому препарату, то это перспектива, наверное, двух лет исследований».

Спинальная мышечная атрофия — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. На сегодня в мире существует всего три препарата против этого заболевания.