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Культура 19 декабря 2024 19:41

Российский актер получил приз за главную роль в кино на фестивале в Италии

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Заслуженный артист России Владимир Тимофеев получил приз Международного фестиваля короткометражного кино «Монтекатини». Его отметили «За лучшую мужскую роль» в фильме «Жук», сообщает пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссером упомянутой картины выступила Дарья Елена Дашунина. Тимофеев же исполнил в этой киноленте главную роль.

Как отметили в пресс-службе театра, фестиваль прошел в Тоскане (Италия). Причем «Монтекатини» является одним из старейших кинофестивалей мира, его проводят с 1949-го.

фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова

#награда #кинофестиваль #италия
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