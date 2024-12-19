Российский актер получил приз за главную роль в кино на фестивале в Италии

Заслуженный артист России Владимир Тимофеев получил приз Международного фестиваля короткометражного кино «Монтекатини». Его отметили «За лучшую мужскую роль» в фильме «Жук», сообщает пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссером упомянутой картины выступила Дарья Елена Дашунина. Тимофеев же исполнил в этой киноленте главную роль.

Как отметили в пресс-службе театра, фестиваль прошел в Тоскане (Италия). Причем «Монтекатини» является одним из старейших кинофестивалей мира, его проводят с 1949-го.

фото: пресс-служба МХТ им. А. П. Чехова