Российские застройщики рассказали о рисках введения разных ставок по ипотеке в регионах

В зависимости от региона дифференцирование ставок по ипотеке может привести к подорожанию недвижимости, а не к росту спроса. Такого мнения придерживаются управляющий партнер компании «Самолет Финтех» Кирилл Гурбанов, пишет РБК.

Напомним, ранее в Госдуме предлагали привязать ставку по ипотеке к средним зарплатам в регионе. Как объясняли парламентарии, москвичи и, например, жители Костромы получают разные зарплаты, а ставки по ипотеке – одни на всю страну. Как считают власти, такая «привязка» стимулирует спрос на ипотеку в российских городах.

Гендиректор VSN Group Яна Глазунова, в свою очередь, считает, что способ «удешевить» ипотеку есть всегда. Главный нюанс – контроль роста стоимости объектов.

Третий эксперт – руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг также полагает, что вся проблема данной темы – в стоимости жилья и доходах населения. Так, говорит спикер, в той же Москве, хоть и большие зарплаты, но при этом и стоимость «квадрата» очень высокая. Как следствие – доходы москвичей не делают ипотеку в столице РФ доступнее.

При этом разные ставки по ипотеке могут стимулировать строительство, полагает Гольдберг. То есть, подобную дифференциацию ставок можно применить именно как целевой инструмент по развитию стратегических регионов страны. Также он считает важным не забывать про баланс спроса и предложения. В противном случае, рост цен опередит рост спроса.