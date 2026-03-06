news_header_top
Российские юниоры завоевали бронзу чемпионата Европы по ски-альпинизму

Фото: alpfederation.ru

Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян, выступающие в возрастной категории до 18 лет, заняли третье место в финале смешанной эстафеты на юниорском первенстве континента, которое проходит в азербайджанском Шахдаге.

Победителями соревнований стали представители Германии Хелена Ойрингер и Мориц Бауреггер. Серебряные медали завоевали испанцы Эмма Богонес и Аарон Альварес.

Для Анастасии Пшеничной эта медаль стала второй на турнире — ранее она завоевала серебро в индивидуальной гонке.

Напомним, что в эти же дни взрослые спортсмены также успешно выступают на международной арене. Серебряный призер Олимпийских игр в Милане Никита Филиппов 4 марта выиграл золото чемпионата Европы в спринте, опередив швейцарца Томаса Буссара и испанца От Феррера.

