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Ру Тат
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Технологии
10 августа 2022  13:20

Российские хакеры сообщили о взломе сайта производителя залповых систем HIMARS

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Группа российских хакеров Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая также занимается производством системы залпового огня HIMARS. Сейчас эта техника активно поставляется США киевским властям и широко применяется в ходе спецоперации на Украине.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!»— написали «взломщики» в своем Telegram-канале.

Сейчас сайт американской компании все еще недоступен. Как сообщает основатель хакерской группировки, были взломаны внутренняя система авторизации сотрудников корпорация и украдены данные всех претендентов на работу Lockheed Martin. 

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России и поставлять киевскому режиму большое количеств вооружения.

#спецоперация на Украине
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