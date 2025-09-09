Российские вузы вошли в топ-10 по востребованности среди африканских элит

Российские высшие учебные заведения заняли шестое место по числу выпускников, которые сейчас занимают ключевые позиции в правительствах и парламентах африканских стран. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на экспертно-аналитический справочник Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.

22 африканских чиновника прошли обучение в российских вузах, большинство из них – граждане Анголы, Намибии, Мали, Мозамбика и Республики Конго.

По числу выпускников-чиновников Россию обходят только ЮАР (39 человек), США (78) и бывшие метрополии. Лидирует Франция, где в прошлом веке обучались 114 представителей африканских элит, включая министров, глав государств, судей и спикеров парламентов. В Великобритании таких выпускников 94, в Португалии – 41.

Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов отметил, что африканские студенты чаще всего выбирают российские программы по медицине, энергетике, строительству и другим техническим направлениям.

Согласно данным Минобрнауки, в 2024 году в российских вузах обучалось около 35 тысяч студентов из Африки – почти столько же, сколько училось в СССР в 1980-х годах.