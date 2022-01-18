Российские вузы начнут прием документов 20 июня

Приемная кампания в вузах России в этом году стартует 20 июня. На горячей линии Минобрнауки это подтвердили ТАСС.

«Прием документов — с 20 июня по 25 июля», — отметил специалист.

По его словам, это коснется тех абитуриентов, которые будут поступать по итогам ЕГЭ. Информация о зачислении станет доступна 9 августа.

Абитуриенты смогут подать документы в вузы четырьмя способами: очно, по почте, с помощью информационных систем образовательного учреждения либо суперсервис «Поступление в вуз онлайн».