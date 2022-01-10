Российские вузы готовы организовать дистанционку для студентов из Казахстана

Российские вузы готовы перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана, которые не смогли вернуться для обучения в РФ. Об этом со ссылкой на Минобрнауки сообщает ТАСС.

«В целом наши университеты с пониманием относятся к ситуациям, связанным с трудностями возвращения казахских студентов в Россию. И в случае невозможности студентов вовремя приступить к очным занятиям, готовы и уже организуют дистанционные форматы обучения. В случае невозможности организации дистанционного обучения вуз организует работу студента по индивидуальному календарному учебному плану», — отметили в министерстве.

По данным Минобрнауки, в вузах России учатся более 61 тыс. казахстанских студентов, из них в очной форме — более 41,5 тыс.

«В настоящее время регулярное авиасообщение с Казахстаном возобновлено. Таким образом, студенты, обучающиеся в российских вузах, могут вернуться в стены своих альма-матер», — напомнили в ведомстве.