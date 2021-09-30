Российские врачи заявили о резкой смене симптомов Covid-19

Этой осенью в России наблюдается резкая смена симптомов, сопутствующих коронавирусной инфекции. Своими наблюдениями с Общественной службой новостей поделились несколько российских врачей.

«Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше», — рассказал один из специалистов — Александр Эдигер.

По его словам, теперь у людей с коронавирусом часто имеются насморк, боли и першение в горле, к тому же все сопровождается кашлем с большим количеством мокроты, который долго не проходит.

Также обнаруживается неврологическая симптоматика: головокружения, слабость и головные боли. У некоторых отмечались обмороки при попытке резко встать. По словам медика, эти симптомы могут проявиться уже на второй день после заболевания и длиться неделями.

В исследовании говорится, что сохранилась и часть старых симптомов Covid-19, в том числе нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота.

Как добавил глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков, новым симптомом коронавируса можно считать сильный насморк. Однако в целом болезнь, несмотря на стремительность, становится менее опасной.