news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 февраля 2026 09:54

Российские врачи смогли вернуть зрение 111-летней пациентке с катарактой

Читайте нас в
Телеграм

Врачи из России вернули зрение 111-летней женщине. У нее были обнаружены катаракта и астигматизм.

Как сообщает пресс-служба Минздрава России, еще несколько лет назад женщина могла сама читать книги и газеты, но с годами болезни прогрессировали. В конце прошлого года ее отправили в Хабаровский филиал НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова. После обследования выяснилось, что из-за возрастных особенностей идеальное зрение вернуть не получится, но можно исправить астигматизм и дать возможность хорошо различать предметы вдали.

Медики установили специальную линзу, которая не только улучшила зрение, но и полностью устранила астигматизм. Сейчас пожилая пациентка уже дома и чувствует себя хорошо, за её состоянием будут следить врачи в поликлинике.

#врачи #офтальмология
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

13 февраля 2026
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026