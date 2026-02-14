Российские врачи смогли вернуть зрение 111-летней пациентке с катарактой

Врачи из России вернули зрение 111-летней женщине. У нее были обнаружены катаракта и астигматизм.

Как сообщает пресс-служба Минздрава России, еще несколько лет назад женщина могла сама читать книги и газеты, но с годами болезни прогрессировали. В конце прошлого года ее отправили в Хабаровский филиал НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова. После обследования выяснилось, что из-за возрастных особенностей идеальное зрение вернуть не получится, но можно исправить астигматизм и дать возможность хорошо различать предметы вдали.

Медики установили специальную линзу, которая не только улучшила зрение, но и полностью устранила астигматизм. Сейчас пожилая пациентка уже дома и чувствует себя хорошо, за её состоянием будут следить врачи в поликлинике.