Российские волейболистки обыграли Болгарию и вышли в полуфинал отбора на ЧЕ-27

Женская сборная России U20 по волейболу одержала победу над командой Болгарии в первом отборочном раунде чемпионата Европы-2027. Встреча, проходившая в боснийском городе Мовстар, завершилась со счетом 3:1 (25:21, 18:25, 25:22, 25:14).

Благодаря этой победе российские волейболистки гарантировали себе выход в полуфинал отборочного турнира.

Этот турнир стал для сборной России первым международным стартом после возвращения на мировую арену с флагом и гимном. Днем ранее, 19 августа, россиянки уже одержали уверенную победу над Сербией — 3:0 (25:18, 25:21, 25:17).

В заключительном матче группы «Б» сборная России встретится с командой Турции. Игра состоится завтра, 21 августа.