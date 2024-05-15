Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте

Российские военнослужащие продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожском фронте. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На времевском направлении есть успехи у наших войск. В Старомайорском наши выбили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепились и гонят противника на север», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.