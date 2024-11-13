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СВО 13 ноября 2024 12:17

Российские войска взяли под контроль Ровнополь в ДНР

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Российские военные освободили населенный пункт Ровнополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики», – указано в сообщении.

Кроме того, на данном участке отражены две контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад теробороны.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

#спецоперация
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