Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что за последние сутки подразделения группировки «Центр» нанесли удары по живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в таких населенных пунктах, как Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка в ДНР.

Согласно заявлению ведомства, противник понес потери, превышающие 615 человек, 7 боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, французские VAB и американский бронеавтомобиль MaxxPro.