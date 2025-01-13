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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Песчаное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также заявили, что за последние сутки подразделения группировки «Центр» нанесли удары по живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в таких населенных пунктах, как Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка в ДНР.
Согласно заявлению ведомства, противник понес потери, превышающие 615 человек, 7 боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры М113 производства США, французские VAB и американский бронеавтомобиль MaxxPro.
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