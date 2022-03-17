Российские войска взяли Новомайорское и Пречистовку, продвинувшись за день на 10 км

ВС России продолжили наступление на Украине, за день продвинувшись на 10 километров. Сегодня под их контроль перешли населенные пункты Пречистовка и Новомайорское. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РИА Новости.

«Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров», — отметил он во время брифинга.

24 февраля Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В видеообращении к россиянам он подчеркнул, что главной целью ВС страны станет защита мирного населения, на протяжении 8 лет подвергающегося геноциду со стороны киевского режима.