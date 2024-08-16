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Российские войска выбили ВСУ из села в Курской области
По сообщению военного корреспондента Юрия Котенка, российские войска вытеснили подразделения ВСУ из села Снагость в Кореневском районе Курской области. Корреспондент отметил историческую связь этого населенного пункта с гетманом Мазепой, проводя параллель с современной ситуацией, передали «Аргументы и Факты».
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов информировал о прибытии дополнительных военных сил и техники в регион для усиления обороны. Смирнов подчеркнул, что военнослужащие прилагают все усилия для обеспечения безопасности гражданского населения, в том числе помогая с эвакуацией жителей приграничных территорий в безопасные места.
Ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной, местные власти и военные продолжают принимать меры по защите населения и территории.
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