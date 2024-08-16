По сообщению военного корреспондента Юрия Котенка, российские войска вытеснили подразделения ВСУ из села Снагость в Кореневском районе Курской области. Корреспондент отметил историческую связь этого населенного пункта с гетманом Мазепой, проводя параллель с современной ситуацией, передали «Аргументы и Факты».

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов информировал о прибытии дополнительных военных сил и техники в регион для усиления обороны. Смирнов подчеркнул, что военнослужащие прилагают все усилия для обеспечения безопасности гражданского населения, в том числе помогая с эвакуацией жителей приграничных территорий в безопасные места.

Ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной, местные власти и военные продолжают принимать меры по защите населения и территории.