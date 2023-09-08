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Российские войска уничтожили второй танк Challenger 2 на Запорожском направлении
Российские военные уничтожили в зоне СВО второй танк Challenger 2, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, всего в Запорожском направлении зафиксировано около семи британских танков:
«Ребята наши отработали два танка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее появилось сообщение об уничтожении британского танка Challenger 2. Эту информацию подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News.
«Я могу подтвердить, что это так», — сказал он.
По предварительным данным, машина, приписанная к резервной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, была замечена с воздуха и уничтожена ударом артиллерии при выдвижении на огневой рубеж.
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