Российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК Patriot

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot, а также пусковую установку РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», – сообщили в военном ведомстве.