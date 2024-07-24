Министерство обороны Российской Федерации сообщило о результатах боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции. Согласно предоставленной информации, российские вооруженные силы провели ряд успешных операций против украинских военных объектов и подразделений.

В процессе боевых действий были задействованы различные виды вооружений, включая оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию. Основными целями ударов стали объекты командования и управления, а также системы противовоздушной обороны противника.

Среди уничтоженных целей отмечены:

Пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ;

Элементы системы ПВО, а именно низковысотный обнаружитель, радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 146 различных районах. Эти действия направлены на снижение боевого потенциала украинских вооруженных сил и нарушение их системы управления и связи.