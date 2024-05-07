Российские войска уничтожили опорные пункты ВСУ у Белгородской области

Экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что противник с помощью средств радиоэлектронной борьбы пытался воздействовать на дрон-разведчик, который корректировал огонь танкистов, но оператор беспилотника справился с управлением и вел корректировку до конца. В результате опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены.