Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские войска уничтожили опорные пункты ВСУ у Белгородской области
Экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
«Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. После долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, только ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что противник с помощью средств радиоэлектронной борьбы пытался воздействовать на дрон-разведчик, который корректировал огонь танкистов, но оператор беспилотника справился с управлением и вел корректировку до конца. В результате опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»