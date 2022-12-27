Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

У Красногоровки и Пречистовки в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Об этом Минобороны России сообщает в сводке, опубликованной в телеграм-канале.

«В районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Новогригоровка Херсонской области уничтожены четыре гаубицы „Мста-Б“ и две гаубицы Д-20», — сказано в публикации.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом американская артиллерийская система М777, из которой ВСУ вели обстрелы жилых кварталов Донецка. Ещё одна М777 ликвидирована в районе Преображенки в Запорожской области.

На купянском направлении артиллерия ударила по скоплениям живой силы и техники противника в районе Песчаного (ЛНР). Потери — до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На красно-лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады теробороны в районе Торского (ДНР). Противник потерял более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери — до 60 бойцов, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах Пречистовки и Успеновки (ДНР) за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, был поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска (ДНР), также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.