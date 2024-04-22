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СВО 22 апреля 2024 17:49

Российские войска ударили по телевышке в Харькове

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По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, вооруженные силы России нанесли удар по телевизионной вышке, расположенной на улице Деревянко в городе Харькове, передает РИА Новости.

На этой вышке находились системы связи украинской противовоздушной обороны (ПВО).

По данным агентства, треть вышки, на которой была установлена антенна связи ПВО, была срезана. Отмечается, что в настоящий момент системы ПВО в Харькове функционируют на минимальном расстоянии друг от друга и не имеют взаимосвязи.

#Харьков
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