Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — отметил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице.