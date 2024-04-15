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Российские войска ударили по расположению французских наемников в Славянске
Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — отметил собеседник агентства.
Лебедев добавил, что треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице.
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