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Политика
12 октября 2022  17:07

Минобороны РФ сообщило об ударах по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

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Российские военные силы нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

В ведомстве рассказали, что российские войска также уничтожили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах. Кроме того, они нанесли удары по штабу националистического формирования «Правый сектор»*, узлу связи нацбатальона «Азов»* и двум пунктам временной дислокации иностранных наемников около города Запорожье.

Противник предпринимал безуспешные попытки наступления в направлениях Табаевки, Орлянки Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики, однако все они были успешно отражены. 

«Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи», — уточнили в российском оборонном министерстве.

При попытке украинской стороны форсировать реку Жеребец в районе Красного Лимана союзные силы уничтожили около 60 военнослужащих и пять единиц техники, успешно отразив нападение противника.

*экстремистская организация, запрещенная в России. 

#спецоперация на Украине #Минобороны
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