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Российские войска освободили Урожайное в ДНР
Военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование», – говорится в сообщении.
Кроме того, отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.
По данным оборонного ведомства страны, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20.
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