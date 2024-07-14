Российские войска освободили Урожайное в ДНР

Военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование», – говорится в сообщении.

Кроме того, отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

По данным оборонного ведомства страны, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20.