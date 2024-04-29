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Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Семеновка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
По предварительной информации, бойцы 114-й бригады 1-го АК выбили противника из Семеновки в результате успешных штурмовых действий.
Также 13 апреля стало известно, что военные ВС России освободили село Первомайское в ДНР на Авдеевском направлении. Помимо этого, они отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной украинских бригад. ВСУ пытались атаковать населенные пункты Бердычи, Ленинское, Первомайское, Красногоровка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
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