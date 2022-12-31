Российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области

Вооруженные силы РФ освободили от ВСУ село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом говорится в ежденевной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», – сказано в сообщении.

Потери противника составили до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.