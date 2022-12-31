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Политика
31 декабря 2022  14:49

Российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области

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Вооруженные силы РФ освободили от ВСУ село Дорожнянка в Запорожской области. Об этом говорится в ежденевной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства. 

«На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», – сказано в сообщении.

Потери противника составили до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

#спецоперация на Украине
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