Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
Российские войска освободили Орехово-Василевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также заявили, что ВС России поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов в 147 районах.
- Потери ВСУ в зоне группировки войск «Центр» за сутки составили до 580 военных и четыре боевые бронемашины;
- Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 205 военных, танк и шесть боевых бронемашин;
- Потери ВСУ за сутки в зоне группировки «Восток» составили танк, боевая бронемашина и более 140 военных;
- ВСУ в результате действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли до 95 военнослужащих, два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.