Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР

Российские войска освободили Орехово-Василевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что ВС России поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов в 147 районах.