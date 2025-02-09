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СВО 9 февраля 2025 12:23

Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР

Российские войска освободили Орехово-Василевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также заявили, что ВС России поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов в 147 районах.

  • Потери ВСУ в зоне группировки войск «Центр» за сутки составили до 580 военных и четыре боевые бронемашины;
  • Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 205 военных, танк и шесть боевых бронемашин;
  • Потери ВСУ за сутки в зоне группировки «Восток» составили танк, боевая бронемашина и более 140 военных;
  • ВСУ в результате действий группировок «Север» и «Днепр» потеряли до 95 военнослужащих, два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
#СВО #спецоперация
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