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СВО 30 марта 2025 12:23

Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр” в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские бойцы нанесли ракетный удар по пункту дислокации подразделений СБУ и сил спецопераций ГУР. Ликвидировано до 170 солдат ВСУ и иностранных наемников.

#спецоперация #Минобороны
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