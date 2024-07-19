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Российские войска освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР
Населенный пункт Юрьевка взят под контроль в ДНР военнослужащими группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединений ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника.
ВСУ потеряли за неделю до 2 215 военных, 11 боевых бронемашин, в том числе Bradley и MaxxPro, в зоне ответственности группировки «Центр», сообщили в оборонном ведомстве.
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