Населенный пункт Юрьевка взят под контроль в ДНР военнослужащими группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединений ВСУ, а также двух бригад теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника.

ВСУ потеряли за неделю до 2 215 военных, 11 боевых бронемашин, в том числе Bradley и MaxxPro, в зоне ответственности группировки «Центр», сообщили в оборонном ведомстве.