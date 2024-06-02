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СВО 2 июня 2024 12:19

Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР

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Группировка российских войск «Центр» освободила населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», – также отметили в оборонном ведомстве.

Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 360 военнослужащих, указали в Минобороны РФ.

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#спецоперация
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