Группировка российских войск «Центр» освободила населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», – также отметили в оборонном ведомстве.

Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 360 военнослужащих, указали в Минобороны РФ.