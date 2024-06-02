Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР
Группировка российских войск «Центр» освободила населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», – также отметили в оборонном ведомстве.
Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 360 военнослужащих, указали в Минобороны РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»