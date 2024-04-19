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Российские войска освободили населенный пункт Первомайское в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», – указано в сообщении.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 «Paladin» и гаубицу М777 производства США, передает пресс-служба министерства.
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