Российские войска освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "‎Центр"‎ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», – указано в сообщении.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки M109 «Paladin» и гаубицу М777 производства США, передает пресс-служба министерства.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.