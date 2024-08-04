Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что более 160 беспилотников, из которых 82 вне зоны специальной военной операции, уничтожено российскими средствами ПВО за сутки.