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Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении ведомства.
Также сообщается, что более 160 беспилотников, из которых 82 вне зоны специальной военной операции, уничтожено российскими средствами ПВО за сутки.
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