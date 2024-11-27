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СВО 27 ноября 2024 12:19

Российские войска освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка ДНР», - сообщили в Минобороны России.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера российские ПВО за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами РФ.

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