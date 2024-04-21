Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР

Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики», – указано в сообщении.

Кроме того, отражены две контратаки в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР. Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», добавили в оборонном ведомстве.