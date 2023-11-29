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Российские войска освободили населенный пункт Артемовское в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«На донецком направлении освобожден населенный пункт Артемовское в ДНР, отражены три атаки ВСУ в районах Шум, Артемовского и Клещеевки», – указано в сообщении.
Армия противника потеряла до 250 человек, добавили в ведомстве.
В свою очередь на южно-донецком направлении отражена атака ВСУ, потери противника за сутки составили до 160 военных.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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