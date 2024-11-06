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Российские войска освободили Максимовку и Антоновку в ДНР
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Российские войска освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. <...> В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», – передает ТАСС.
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