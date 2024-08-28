Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Камышевка, расположенный в Донецкой народной республике.

Сообщается о продолжающемся продвижении российских сил вглубь оборонительных позиций противника.

В отчете министерства указывается на нанесение ударов по формированиям шести украинских бригад, включая пять бригад ВСУ и одну бригаду Национальной гвардии. Также отмечается, что были отражены семь попыток контратак со стороны штурмовых групп украинских вооруженных сил.

По данным российского военного ведомства, потери противника на этом направлении оцениваются примерно в 475 военнослужащих.