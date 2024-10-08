Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Золотая Нива и Зоряное Первое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Зоряное Первое, а подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, освободив населенный пункт Золотая Нива.

По данным ведомства, потери противника на донецком направлении составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.