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Российские войска не останавливаются: опубликовано видео первых боев за Красногоровку
Трехминутное видео с кадрами первых боев за город Красногоровка в Донецкой области опубликовал в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
В начале записи запечатлена артподготовка, далее атака техники и штурм российскими военнослужащими из 5 бригады Донецкого корпуса оборудованных ВСУ позиций.
«Танкисты бригады обеспечили огневую поддержку и переброску десанта через минные заграждения противника. Благодаря четкой и слаженной работе русский десант успешно высадился на заданных рубежах и смог закрепиться на окраинах населённого пункта», – цитирует журналист сообщение пресс-службы Народной милиции ДНР.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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