Российские военные захватили опорный пункт ВСУ на марьинском направлении

Двое российских военных взяли в плен четырех украинских военнослужащих и захватили опорный пункт ВСУ на марьинском направлении в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

«В составе взвода занимали позиции на марьинском направлении, и нам поступил приказ занять опорный пункт ВСУ, откуда вели постоянный огонь по нашим позициям, — рассказал штурмовик с позывным „Лис“. — Мы в составе двух бойцов выдвинулись, было не совсем просто, бой длился порядка 4 часов, и мы одновременно вели и переговоры, чтобы они сдались».

Он отметил, что не совсем было понятно, сколько солдат противника находится на опорном пункте, но в один момент один из них принял предложение сдаться.

«В итоге мы заняли позицию и взяли четырех бойцов ВСУ в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш, и украинские военные сдались», — сказал боец.

В командовании группировки войск «Юг» уточнили, что военнослужащие за взятие опорного пункта представлены к госнаградам.