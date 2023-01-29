Российские военные заняли выгодные позиции у Курахова и Антоновки в ДНР

«Южной» группировке ВС России удалось занять более выгодные позиции и нанести огневое поражение ВСУ в районе Курахова и Антоновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска. «Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы „Акация“, две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО „Ольха“ и „Смерч“», — перечислили в оборонном ведомстве.

Кроме того, уничтожены две американские артиллерийские системы М777, две артиллерийские установки Paladin, одна радиолокационная станция контрбатарейной AN/TPQ-50.