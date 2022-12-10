Российские военные заняли более выгодные рубежи на Красно-Лиманском направлении

Российские военные продолжили в минувшие сутки наступление на Красно-Лиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, это позволило российским войскам занять более выгодные рубежи.

Огнем артиллерии военные РФ сорвали две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками в направлении сел Луганской народной республики. Погибли до 60 украинских военнослужащих и наемников, уничтожены боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля, утверждает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также по его словам, наступление российские войска продолжили и по другим направлениям – в том числе на Донецком, где ВС РФ наступают, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. Здесь за сутки погибли более 50 служащих ВСУ. На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции ВС РФ, противник отброшен на исходные позиции, сообщил Конашенков.

Кроме того, ВС РФ сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области, уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и другое вооружение.