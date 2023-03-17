Российские военные за сутки уничтожили 14 украинских беспилотников

За прошедший день ВС России удалось обнаружить и уничтожить 14 украинских беспилотников, сообщается в сводке Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты в районе Корсунки и Голой Пристани в Херсонской области, у Рубежного в ЛНР, а также над Котляровкой и Ольшаной Харьковской области.

Помимо этого, средства ПВО за сутки смогли перехватить пять реактивных снарядов HIMARS и тактическую ракету «Точка-У».