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Российские военные за сутки уничтожили 14 украинских беспилотников
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За прошедший день ВС России удалось обнаружить и уничтожить 14 украинских беспилотников, сообщается в сводке Минобороны РФ.
БПЛА были сбиты в районе Корсунки и Голой Пристани в Херсонской области, у Рубежного в ЛНР, а также над Котляровкой и Ольшаной Харьковской области.
Помимо этого, средства ПВО за сутки смогли перехватить пять реактивных снарядов HIMARS и тактическую ракету «Точка-У».
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