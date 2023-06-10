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Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ в районе Артемовска
За сутки российские военные отразили пять атак украинской армии в районе Артемовска. Об этом сказано в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.
«В районе города Артемовск Донецкой народной республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены 5 атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка ДНР», – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что вклинения противника в оборону российских войск не допущено. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
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