Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ в районе Артемовска

За сутки российские военные отразили пять атак украинской армии в районе Артемовска. Об этом сказано в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«В районе города Артемовск Донецкой народной республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены 5 атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка ДНР», – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вклинения противника в оборону российских войск не допущено. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.