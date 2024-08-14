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СВО 14 августа 2024 15:29

Российские военные взяли в плен военнослужащих двух бригад ВСУ в Курской области

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Российские военные взяли в плен военнослужащих 80-й и 82-й украинских десантно-штурмовых бригад. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Оборонное ведомство опубликовало кадры взятия в плен боевиков ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

В ведомстве также сообщили, что во время боя у одного из населенных пунктов военнослужащие Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ «Roshel Senator» канадского производства.

#спецоперация #Курская область
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